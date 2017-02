The scores from the relay are listed below:

On February 4, the 50th annual Ken Gipe Relays were held at Port Clinton High School. Gipe is a celebrated, long time swim coach from Port Clinton. A party was held at Catawba Island Brewing Company after the relays for family, friends, alumni and parents where they shared memories with Gipe.

Women

1, Fremont Ross High School, 82.

2, Notre Dame Academy, 56.

3, Port Clinton High School, 44.

4, Oak Harbor High School, 34.

5, Colonel Crawford, 28.

6, Sandusky High School, 26.

7, Norwalk High School, 24.

8, Upper Sandusky High School, 16.

9, Tiffin Columbian, 12.

10, Huron High School, 4.

10, Perrysburg High School, 4.

Men

1, Fremont Ross High School, 90.

2, Perrysburg High School, 62.

3, Sandusky High School, 30.

4, Huron High School, 28.

5, Upper Sandusky High School, 24.

6, Colonel Crawford, 22.

7, St. John's Jesuit HS Academy, 20.

8, Oak Harbor High School, 18.

9, Tiffin Columbian, 12.

10, Port Clinton High School, 10.

11, Norwalk High School, 6.

Girls 1 mtr Diving

1, Schultz, Alaina, Port Clinton, 321.45.

2, Watson, Sarah, Fremont, 191.45.

--, Chafee, Caitlin, Port Clinton, X226.70.

Boys 1 mtr Diving

1, Michael, Dane, Fremont, 275.25.

2, Moore, Clay, Columbian-OH, 241.00.

--, Keville, Thomas, Port Clinton, X217.40.

Girls 850 Yard Crescendo Relay

(Finals)

1, Notre Dame Academy-OH 'A' (Ryder, Natalie SR, Spencer, Julia SR, Wilson, Cassidy JR, Ledrick, Gwyn SR), 8:53.07.

2, Fremont Ross High School 'A' (Weickert, Taylor SR, Kelly, Kaity A SR, DeRodes, Olivia SO, Fitzgerald, MaKennah SO), 9:05.92.

3, Oak Harbor High School-OH 'A' (Delahamaide, Haley SO, Blunt, Mikenzie SR, Byington, Taylor SR, Priesman, Paige SR), 9:37.18.

4, Upper Sandusky High School 'A' (Conley, Katie E SO, Wenger, Abbey SO, Andres, Cali C FR, Swartz, Kami R SO), 9:53.93.

5, Norwalk High School 'A' (Westcott, Katie JR, Berry, Mara , Berry, Sela , Little, Anna ), 9:54.28.

6, Port Clinton High School 'A' (Weiss, Macy JR, Gottron, Natalie SR, Simpson, Rachel JR, Barr, Bryanna SO), 9:54.98.

Boys 850 Yard Crescendo Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Mullholland, Mitchell T JR, Corthell, Charles SO, Fox, Jared SR, Weisenauer, Dylan FR), 8:27.21.

2, Huron High School 'A' (Roshong, Rowan SO, Baker, Zack SR, Hart, Elijah SR, Griffin, Derek SR), 9:03.68.

3, Sandusky High School 'A' (Borzon, Derrick FR, Corso, Maxwell SO, Campos, Isaac JR, Hayberger, Hunter J FR), 9:09.70.

4, Upper Sandusky High School 'A' (Newsome, Jacob FR, Holloway, Konner JR, Glass, Jacob JR, Rothlisberger, Seth R SO), 9:23.24.

5, Oak Harbor High School-OH 'A' (Wagner, Blaine SO, Mettie, Richard SR, Heintz, Caleb FR, Fletcher, Konnor SR), 9:25.72.

6, Tiffin Columbian-OH 'A' (Moore, Clay SO, Reinhart, Will JR, Ramsdell, Toby JR, Fanning, Josh D FR), 9:36.35.

Girls 200 Yard Butterfly-Breastroke Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Miller, Victoria JR, Prenzlin, Alexis FR, Overmyer, Rilee SO, Moses, AnneMarie SO), 2:05.40.

2, Colonel Crawford 'A' (Krassow, Pierce JR, Krassow, Drew FR, Gregg, Jillianne SO, Speck, Kennedy SO), 2:09.37.

3, Port Clinton High School 'A' (Weldon, Abbey SR, Kessler, Elena FR, Reineck, Rachel SR, Shaw, Lauren JR), 2:19.98.

4, Notre Dame Academy-OH 'A' (Ohns, Katie JR, Mishler, Mallory SO, Scheuer, Cassidy SO, Nichols, Julia JR), 2:21.32.

5, Norwalk High School 'A' (Coe, Elyse , Berry, Megan , Deiderick, Maddie , Link, Carissa ), 2:27.88.

6, Upper Sandusky High School 'A' (Weininger, Adriane JR, Stauffer, Laura JR, Fagan, Sam JR, Collins, Maya FR), 2:32.24.

Boys 200 Yard Butterfly-Breastroke Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Weisenauer, Dylan FR, Williams, Tate E JR, Evans, Andrew P JR, Taylor, William R JR), 1:47.87.

2, Perrysburg High School-OH 'A' (Enos, Travis J SR, McClary, Hayden J SR, Enos, Drew SO, Whitman, Blake SO), 1:58.98.

3, Upper Sandusky High School 'A' (Glass, Jacob JR, Holloway, Konner JR, Verdugo, Joey JR, Voorhees, Quin SO), 1:59.03.

4, Colonel Crawford 'A' (Motter, Nic JR, Stevens, Austin JR, Johnson, Jake SR, Pfeifer, Keton SO), 2:01.42.

5, Sandusky High School 'A' (Ahlers, Sheyden M JR, Vice, Tristin JR, Russell, Cameron JR, Franklin, Tyler FR), 2:06.03.

6, Port Clinton High School 'A' (Barr, Zach SR, Carpenter, Jack SO, Culver, Peyton SO, Kessler, Jack JR), 2:06.37.

Girls 200 Yard Backstroke Relay

1, Sandusky High School 'A' (Knoll, Tia J SO, Knoll, Zoe SR, Martello, Lauren K SR, Franklin, Molly E JR), 1:59.33.

2, Fremont Ross High School 'A' (Fitzgerald, MaKennah SO, Kelly, Kaity A SR, Burmeister, Addison JR, Stover, Ellie FR), 2:03.41.

3, Oak Harbor High School-OH 'A' (Blunt, Bailey FR, Chovanec, Sarah JR, Mizelle, Abbie SR, Druyor, Erin FR), 2:06.24.

4, Notre Dame Academy-OH 'A' (Hoellrich-Bower, Allison SR, Loeb, Julia SO, Deutschman, Lauren FR, Wilson, Cassidy JR), 2:13.81.

5, Perrysburg High School-OH 'A' (Koeppl, Anna SO, Glasser, Carolyn SO, Giglio, Mackenzie SR, Smith, Sabrina C SR), 2:19.53.

6, Norwalk High School 'A' (Ott, Paiten SR, Link, Callie , Berry, Anessa SR, Musso, Megan SR), 2:25.53.

Boys 200 Yard Backstroke Relay

1, Oak Harbor High School-OH 'A' (Mettie, Richard SR, Greggila, Lucas SR, Chovanec, Thomas FR, Hess, Zach SR), 1:55.88.

2, Sandusky High School 'A' (Ahlers, Sheyden M JR, Kane, Skylar JR, Russell, Kalen FR, Franklin, Tyler FR), 2:06.64.

3, Fremont Ross High School 'A' (Detrich, Noah JR, Farrier, Cody FR, Kropp, Logan M SO, Wojdyla, Karson SO), 2:08.64.

4, Upper Sandusky High School 'A' (Daughenbaugh, Trever FR, Williams, Brody FR, Frombaugh, Parker SO, Verdugo, Joey JR), 2:15.53.

5, Huron High School 'A' (Nelson, Grant JR, Beckman, August SR, Daikawa, Zach SO, Witte, Caleb SR), 2:27.02.

--, Port Clinton High School 'A' (Kennedy, Jackson SO, Nickle, Jasper FR, Babcock, Andrew SO, Damschen, Riley SO), DQ.

Girls 300 Yard Individual Medley Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Prenzlin, Alexis FR, Level, Shelby FR, Moses, AnneMarie SO, ), 3:17.50.

2, Sandusky High School 'A' 3:27.19.

3, Port Clinton High School 'A' (Sharkey, Gabby JR, Weldon, Abbey SR, Shaw, Lauren JR, ), 3:39.00.

4, Norwalk High School 'A' (Berry, Mara , Link, Carissa , Little, Anna , ), 3:40.32.

5, Notre Dame Academy-OH 'A' (Jones, Morgan SR, Deutschman, Lauren FR, Loeb, Julia SO, ), 3:53.93.

6, Upper Sandusky High School 'A' (Smith, Lucy JR, Andres, Cali C FR, Brunty, Megan JR, ), 3:56.53.

Boys 300 Yard Individual Medley Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Evans, Andrew P JR, Williams, Tate E JR, Taylor, William R JR, Burroughs, Andy FR), 2:55.92.

2, Perrysburg High School-OH 'A' (Whitman, Blake SO, Mefferd, Jason FR, Fisher, Campbell JR, ), 3:04.70.

3, St. John's Jesuit HS Academy-OH 'A' (Gorman, Patrick SR, Perino, Joel SR, Smith, Nathan FR, ), 3:14.49.

4, Colonel Crawford 'A' (Stevens, Austin JR, Motter, Nic JR, Johnson, Jake SR, ), 3:15.92.

5, Huron High School 'A' (Hardy, Max SO, Dieter, Marc SO, Griffin, Derek SR, ), 3:18.36.

6, Sandusky High School 'A' 3:51.80.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Notre Dame Academy-OH 'A' (Brennan, Kathryn SO, Buerk, Grace SR, Ohns, Katie JR, Nichols, Julia JR), 4:20.57.

2, Fremont Ross High School 'A' (Weickert, Taylor SR, Miller, Victoria JR, Sweeney, Sarah FR, Kelly, Hannah JR), 4:21.16.

3, Norwalk High School 'A' (Berry, Sela , Berry, Anessa SR, Link, Callie , Westcott, Katie JR), 4:28.55.

4, Port Clinton High School 'A' (Gottron, Natalie SR, Fick, Marisol SO, Weiss, Macy JR, Simpson, Rachel JR), 4:28.76.

5, Tiffin Columbian-OH 'A' (Kimmet, Beca SR, Jones, Lillyan FR, Hardina, Jocelyn FR, Kisaberth, Karlee FR), 4:48.60.

6, Sandusky High School 'A' (Boissoneault, Elizabeth SR, Shreck, Solveig FR, Reinman, Kaylee FR, Ransom, McKenna FR), 4:54.46.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Perrysburg High School-OH 'A' (Beer, Andrew JR, Enos, Travis J SR, Enos, Drew SO, Gordon, Zane T SR), 3:30.01.

2, Fremont Ross High School 'A' (Fox, Jared SR, Mullholland, Mitchell T JR, Taylor, Ethan FR, Kropp, Logan M SO), 3:40.64.

3, Port Clinton High School 'A' (Kessler, Jack JR, Culver, Peyton SO, Barr, Zach SR, Carpenter, Jack SO), 3:48.69.

4, Norwalk High School 'A' (Rhodes, Owen JR, Weinert, Jordan , Gran, Jacob , Berry, Max SR), 3:53.07.

5, Upper Sandusky High School 'A' (Cameron, Ian JR, Rothlisberger, Seth R SO, Daughenbaugh, Trever FR, Newsome, Jacob FR), 4:08.27.

6, St. John's Jesuit HS Academy-OH 'A' (Theis, Ben SO, Rippey, Will SO, Parson, Andrew SR, Shuktz, Duncan SO), 4:11.56.

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Fremont Ross High School 'A' (Stover, Ellie FR, Level, Shelby FR, Overmyer, Rilee SO, DeRodes, Olivia SO), 1:58.70.

2, Colonel Crawford 'A' (Krassow, Pierce JR, Krassow, Drew FR, Gregg, Jillianne SO, Ratliff, Hailey SO), 1:59.96.

3, Tiffin Columbian-OH 'A' (Marshall, Tabby SO, Lewis, Izzy F SO, Fletcher, Anna JR, Ingalls, Cana SR), 2:09.39.

4, Upper Sandusky High School 'A' (Smith, Lucy JR, Wenger, Abbey SO, Swartz, Kami R SO, Conley, Katie E SO), 2:09.51.

5, Oak Harbor High School-OH 'A' (Chovanec, Sarah JR, Sauerwein, Ariana SR, Spangler, Recie JR, Sines, Cidney FR), 2:17.20.

6, Notre Dame Academy-OH 'A' (Jones, Morgan SR, Mishler, Mallory SO, Scheuer, Cassidy SO, Buerk, Grace SR), 2:18.03.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Perrysburg High School-OH 'A' (Gordon, Zane T SR, McClary, Hayden J SR, Fisher, Campbell JR, Mancy, Nikolas R SR), 1:48.65.

2, St. John's Jesuit HS Academy-OH 'A' (Titgemeyer, Andrew SO, Pelok, Alec SR, Smith, Nathan FR, Kale, Jonah SO), 1:53.56.

3, Fremont Ross High School 'A' (Detrich, Noah JR, Kramer, Austin JR, Taylor, Ethan FR, Hotz, Noah SO), 1:54.11.

4, Sandusky High School 'A' (Lawson, Michael JR, Vice, Tristin JR, Russell, Cameron JR, Work, Shayne SR), 2:08.90.

5, Colonel Crawford 'A' (Barnes, Nick SO, Leonhart, Zach SO, Johnson, Andrew SO, Moritz, Zach SO), 2:09.19.

--, Norwalk High School 'A' (DeWitt, Andrew SR, Smith, Nick , Gran, Jacob , Dotson, Wyatt ), DQ.

Girls 200 Yard Underwater-Freestyle Relay

1, Oak Harbor High School-OH 'A' (Priesman, Paige SR, Druyor, Erin FR, Blunt, Bailey FR, Byington, Taylor SR), 2:00.59. |

2, Notre Dame Academy-OH 'A' (Hoellrich-Bower, Allison SR, Spencer, Julia SR, Ryder, Natalie SR, Ledrick, Gwyn SR), 2:07.39.

3, Colonel Crawford 'A' (Carman, Chloe JR, Hershey, Raye JR, Speck, Kennedy SO, Ratliff, Hailey SO), 2:10.87.

4, Port Clinton High School 'A' (Kessler, Elena FR, Diaz, Brittany SR, Barr, Bryanna SO, Sharkey, Gabby JR), 2:12.45.

5, Huron High School 'A' (Rogers, Sam SO, Hastings, Julia SO, Roldan, Riley FR, Wirtz, Melissa SR), 2:21.45.

--, Fremont Ross High School 'A' (Sweeney, Sarah FR, Swaisgood, Berlin SO, Urban, Morgan JR, Brown, Natalie JR), DQ.

Boys 200 Yard Underwater-Freestyle Relay

1, Perrysburg High School-OH 'A' (Rogers, Gavin SO, Mefferd, Eric FR, Rantanen, Evan SO, Burke, Max H SR), 1:57.27.

2, Huron High School 'A' (Dieter, Marc SO, Baker, Zack SR, Roshong, Rowan SO, Hart, Elijah SR), 1:58.62.

3, Fremont Ross High School 'A' (Kramer, Austin JR, Edmonds, Drew JR, Elder, James M FR, Hotz, Noah SO), 2:00.66.

4, Colonel Crawford 'A' (Pfeifer, Keton SO, Leonhart, Zach SO, Fernandez, Ken JR, Hershey, Alex SR), 2:01.49.