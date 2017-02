PCHS vs Margaretta swim and dive meet

Port Clinton High School and Margaretta High School competed against each other on Tuesday, Jan. 31. The scores are listed below.

Girls’ varsity

Port Clinton 131

Margaretta 54

Boys’ varsity

Margaretta 99

Port Clinton 64

Girls 200 Yard Medley Relay Varsity

1, Port Clinton High School 'A' (Diaz, Brittany SR, Sharkey, Gabby JR, Shaw, Lauren JR, Gottron, Natalie SR), 2:12.26.

2, Margaretta High School 'A' (KLEINOEDER, GRACE SR, BIAS, LYDIA J SR, MANN, GABBY FR, PULLANO, DESTINY P JR), 2:20.55.

3, Port Clinton High School 'C' (Recker, Madi JR, Gerwin, Maddy JR, St. Leger, Kate SO, Weiss, Macy JR), 2:25.08.

4, Port Clinton High School 'B' (Hines, Zoe FR, Witte, Hannah FR, Reineck, Rachel SR, Snyder, Analisa SO), x2:26.85.

5, Margaretta High School 'B' (PULLANO, BREANNA FR, Schultz, Hannah FR, LASER, MIAH C JR, Kingseed, Brittany A SO), 2:30.21.

6, Margaretta High School 'C' (McCourt, KELSI S JR, Bahnsen, Carissa FR, PATTEN, REGAN FR, Long, Taylor L JR), x2:54.60.