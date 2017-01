Port Clinton falls to Notre Dame and St. John’s Jesuit

Port Clinton High School held a dual meet with Notre Dame Academy and St. John Jesuit High School Academy on Jan. 26. Scores and times were as follows:

Girls 200 Yard Medley Relay Varsity

1, Notre Dame Academy 'A' (Wilson, Cassidy JR, Ledrick, Gwyn SR, Ryder, Natalie SR, Spencer, Julia SR), 2:00.80.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Bryanna SO, Shaw, Lauren JR, Sharkey, Gabby JR, Diaz, Brittany SR), 2:06.91.

3, Notre Dame Academy 'B' (Loeb, Julia SO, Nichols, Julia JR, Scheuer, Cassidy SO, Brennan, Kathryn SO), 2:14.14.

4, Notre Dame Academy 'C' (Porter, Isabelle FR, Mishler, Mallory SO, Buerk, Grace SR, Levine, Grace FR), x2:19.88.

5, Port Clinton High School 'B' (Hines, Zoe FR, Weiss, Macy JR, Reineck, Rachel SR, Snyder, Analisa SO), 2:23.75.

6, Port Clinton High School 'C' (Recker, Madi JR, Zeitzheim, Emma SO, St. Leger, Kate SO, Witte, Hannah FR), x2:27.73.

Boys 200 Yard Medley Relay Varsity

1, St. John's Jesuit HS Academy 'A' (Theis, Ben SO, Rippey, Will SO, Pelok, Alec SR, Kale, Jonah SO), 2:05.12.

2, St. John's Jesuit HS Academy 'B' (Peseckis, Alexander JR, Ryan, Jack SO, Shuktz, Duncan SO, Huntermark, Clint SR), 2:20.17.

Girls 200 Yard Freestyle Varsity

1, Ledrick, Gwyn, Notre Dame, 2:05.76.

2, Nichols, Julia, Notre Dame, 2:15.10.

3, Simpson, Rachel, PTCL, 2:15.31.

4, Gottron, Natalie, PTCL, 2:25.77.

5, Brennan, Kathryn, Notre Dame, 2:27.98.

6, Witte, Hannah, PTCL, 2:38.00.

Boys 200 Yard Freestyle Varsity

1, Titgemeyer, Andrew, St. John's, 2:03.51.

2, Culver, Peyton, PTCL, 2:09.40.

3, Parson, Andrew, St. John's, 2:18.22.

4, Carpenter, Jack, PTCL, 2:19.36.

5, Nickle, Jasper, PTCL, 2:28.64.

6, Morcos, Matthew, St. John's, 2:50.66.

Girls 200 Yard IM Varsity

1, Wilson, Cassidy, Notre Dame, 2:25.79.

2, Hoellrich-Bower, Allison, Notre Dame, 2:37.68.

3, Kessler, Elena, PTCL, 2:42.67.

4, Weldon, Abbey, PTCL, 2:42.78.

5, Ohns, Katie, Notre Dame, 2:45.59.

6, St. Leger, Kate, PTCL, 3:02.11.

Boys 200 Yard IM Varsity

1, Barr, Zach, PTCL, 2:10.95.

2, Smith, Nathan, St. John's, 2:22.63.

3, Shuktz, Duncan, St. John's, 2:39.52.

Girls 50 Yard Freestyle Varsity

1, Barr, Bryanna, PTCL, 26.36.

2, Spencer, Julia, Notre Dame, 27.04.

3, Jones, Morgan, Notre Dame, 29.52.

4, Scheuer, Cassidy, Notre Dame, 29.70.

5, Snyder, Analisa, PTCL, 30.19.

6, Weiss, Macy, PTCL, 31.04.

Boys 50 Yard Freestyle Varsity

1, Kessler, Jack, PTCL, 23.03.

2, Pelok, Alec, St. John's, 26.45.

3, Huntermark, Clint, St. John's, 28.20.

4, Rippey, Will, St. John's, 29.27.

5, Damschen, Riley, PTCL, 29.43.

6, Nickle, Jasper, PTCL, 29.73.

Girls 1 mtr Diving Varsity

1, Pluto, Kenzie, PTCL, 218.60.

2, Kasper, Matti, Notre Dame, 140.75.

3, Schultz, Alaina, PTCL, 134.10.

4, Moore, Hannah, PTCL, 116.55.

Boys 1 mtr Diving Varsity

1, Keville, Thomas, PTCL, 177.50.

2, Reno, Tate, St. John's, 145.35.

Girls 100 Yard Butterfly Varsity

1, Ohns, Katie, Notre Dame, 1:11.95.

2, Scheuer, Cassidy, Notre Dame, 1:12.98.

3, Weldon, Abbey, PTCL, 1:13.92.

4, Loeb, Julia, Notre Dame, 1:18.58.

5, Reineck, Rachel, PTCL, 1:24.14.

6, St. Leger, Kate, PTCL, 1:27.94.

Boys 100 Yard Butterfly Varsity

1, Perino, Joel, St. John's, 1:08.12.

2, Shuktz, Duncan, St. John's, 1:10.06.

3, Culver, Peyton, PTCL, 1:12.07.

Girls 100 Yard Freestyle Varsity

1, Wilson, Cassidy, Notre Dame, 57.31.

2, Shaw, Lauren, PTCL, 58.34.

3, Gottron, Natalie, PTCL, 1:05.74.

4, Snyder, Analisa, PTCL, 1:07.08.

5, Brennan, Kathryn, Notre Dame, 1:07.46.

6, Mishler, Mallory, Notre Dame, 1:13.45.

Boys 100 Yard Freestyle Varsity

1, Kessler, Jack, PTCL, 53.93.

2, Kale, Jonah, St. John's, 58.27.

3, Theis, Ben, St. John's, 1:01.14.

4, Huntermark, Clint, St. John's, 1:04.49.

5, Damschen, Riley, PTCL, 1:28.23.

Girls 500 Yard Freestyle Varsity

1, Hoellrich-Bower, Allison, Notre Dame, 5:54.49.

2, Spencer, Julia, Notre Dame, 6:06.27.

3, Simpson, Rachel, PTCL, 6:09.39.

4, Gomez, Hannah, Notre Dame, 6:50.69.

5, Witte, Hannah, PTCL, 7:05.94.

6, Hines, Zoe, PTCL, 7:21.65.

Boys 500 Yard Freestyle Varsity

1, Smith, Nathan, St. John's, 5:27.69.

2, Parson, Andrew, St. John's, 6:17.03.

3, Ryan, Jack, St. John's, 7:15.72.

Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Notre Dame Academy 'A' (Spencer, Julia SR, Ryder, Natalie SR, Wilson, Cassidy JR, Ledrick, Gwyn SR), 1:48.20.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Bryanna SO, Gottron, Natalie SR, Kessler, Elena FR, Sharkey, Gabby JR), 1:51.69.

3, Port Clinton High School 'B' (Shaw, Lauren JR, Weldon, Abbey SR, Simpson, Rachel JR, Diaz, Brittany SR), 1:52.65.

4, Notre Dame Academy 'B' (Ohns, Katie JR, Scheuer, Cassidy SO, Hoellrich-Bower, Allison SR, Jones, Morgan SR), 2:00.83.

5, Port Clinton High School 'C' (Fick, Marisol SO, Reineck, Emily SR, Fillmore, Isabella SO, Gerwin, Maddy JR), x2:11.70.

6, Notre Dame Academy 'C' (Wasserstrom, Anna SO, Schwind, Lacey JR, Bell-Langster, Aniah SO, Mishler, Aubrey SR), x2:28.00.

Boys 200 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Port Clinton High School 'A' (Kessler, Jack JR, Culver, Peyton SO, Barr, Zach SR, Carpenter, Jack SO), 1:42.40.

2, St. John's Jesuit HS Academy 'A' (Smith, Nathan FR, Titgemeyer, Andrew SO, Pelok, Alec SR, Perino, Joel SR), 1:42.49.

3, St. John's Jesuit HS Academy 'B' (Morcos, Matthew FR, Mitchell, Jalil SO, Parson, Andrew SR, Huntermark, Clint SR), 2:06.88.

Girls 100 Yard Backstroke Varsity

1, Ledrick, Gwyn, Notre Dame, 1:09.81.

2, Ryder, Natalie, Notre Dame, 1:14.55.

3, Loeb, Julia, Notre Dame, 1:15.13.

4, Hines, Zoe, PTCL, 1:25.31.

5, Recker, Madi, PTCL, 1:25.74.

Boys 100 Yard Backstroke Varsity

1, Barr, Zach, PTCL, 1:02.20.

2, Titgemeyer, Andrew, St. John's, 1:04.42.

3, Theis, Ben, St. John's, 1:07.71.

4, Kale, Jonah, St. John's, 1:09.87.

Girls 100 Yard Breaststroke Varsity

1, Kessler, Elena, PTCL, 1:22.05.

1, Nichols, Julia, Notre Dame, 1:22.05.

3, Jones, Morgan, Notre Dame, 1:31.07.

4, Weiss, Macy, PTCL, 1:31.23.

5, Zeitzheim, Emma, PTCL, 1:31.65.

6, Buerk, Grace, Notre Dame, 1:35.68.

Boys 100 Yard Breaststroke Varsity

1, Perino, Joel, St. John's, 1:16.03.

2, Rippey, Will, St. John's, 1:16.63.

3, Pelok, Alec, St. John's, 1:19.85.

4, Carpenter, Jack, PTCL, 1:22.91.

Girls 400 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Port Clinton High School 'B' (Barr, Bryanna SO, Simpson, Rachel JR, Weldon, Abbey SR, Diaz, Brittany SR), 4:13.11.

2, Port Clinton High School 'A' (Shaw, Lauren JR, Gottron, Natalie SR, Snyder, Analisa SO, Kessler, Elena FR), 4:17.02.

3, Notre Dame Academy 'A' (Ryder, Natalie SR, Ohns, Katie JR, Hoellrich-Bower, Allison SR, Jones, Morgan SR), 4:24.82.

4, Notre Dame Academy 'B' (Buerk, Grace SR, Gomez, Hannah FR, Mishler, Mallory SO, Loeb, Julia SO), 4:44.89.

5, Notre Dame Academy 'C' (Frelin, Jasmine JR, Clay, Sydney SO, Bunker, Lillian FR, Dickman, Olivia SO), x5:36.54.

6, Port Clinton High School 'C' (Witte, Hannah FR, Fick, Marisol SO, Recker, Madi JR, Reineck, Emily SR), x6:07.75.

Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Port Clinton High School 'A' (Kessler, Jack JR, Culver, Peyton SO, Barr, Zach SR, Carpenter, Jack SO), 3:48.00.

2, St. John's Jesuit HS Academy 'A' (Smith, Nathan FR, Titgemeyer, Andrew SO, Kale, Jonah SO, Perino, Joel SR), 3:53.94.

3, St. John's Jesuit HS Academy 'B' (Rippey, Will SO, Parson, Andrew SR, Ryan, Jack SO, Theis, Ben SO), 4:31.36.