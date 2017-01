PCHS vs OHHS swim meet Jan. 17

Girls 200 Yard Medley Relay Varsity 1, Oak Harbor High School 'A' (Druyor, Erin FR, Priesman, Paige SR, Blunt, Bailey FR, Blunt, Mikenzie SR), 2:03.17. 2, Oak Harbor High School 'B' (Spangler, Recie JR, Sauerwein, Ariana SR, Chovanec, Sarah JR, Ozanski, Tiffany FR), 2:19.76. 3, Port Clinton High School 'A' (Hines, Zoe FR, Weiss, Macy JR, St. Leger, Kate SO, Snyder, Analisa SO), 2:20.42. 4, Port Clinton High School 'B' (Recker, Madi JR, Zeitzheim, Emma SO, Reineck, Rachel SR, Fick, Marisol SO), 2:27.27. 5, Port Clinton High School 'C' (Reineck, Emily SR, Gerwin, Maddy JR, Witte, Hannah FR, Fillmore, Isabella SO), x2:31.29. 6, Oak Harbor High School 'C' (Sines, Cidney FR, Sievert, Hope FR, Mizelle, Gabby JR, Delahamaide, Haley SO), x2:40.45.

Boys 200 Yard Medley Relay Varsity

1, Oak Harbor High School 'A' (Hess, Zach SR, Dombrowsky, Elijah SR, Price, Zach SR, Heintz, Caleb FR), 1:53.04.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Zach SR, Carpenter, Jack SO, Culver, Peyton SO, Kessler, Jack JR), 1:56.55.

3, Oak Harbor High School 'B' (Greggila, Lucas SR, Heintz, Griffin FR, Fletcher, Konnor SR, Wagner, Blaine SO), 2:09.93.

Girls 200 Yard Freestyle Varsity

1, Byington, Taylor, OHA, 2:06.29.

2, Barr, Bryanna, PTCL, 2:07.56.

3, Simpson, Rachel, PTCL, 2:19.80.

4, Spangler, Recie, OHA, 2:24.00.

5, Gottron, Natalie, PTCL, 2:24.80.

6, Ozanski, Tiffany, OHA, 2:41.26.

Boys 200 Yard Freestyle Varsity

1, Price, Zach, OHA, 2:10.75.

2, Wagner, Blaine, OHA, 2:12.05.

3, Fletcher, Konnor, OHA, 2:19.68.

4, Kennedy, Jackson, PTCL, 2:20.51.

5, Babcock, Andrew, PTCL, 2:31.07.

6, Damschen, Riley, PTCL, 2:35.35.

Girls 200 Yard IM Varsity

1, Priesman, Paige, OHA, 2:27.08.

2, Druyor, Erin, OHA, 2:37.12.

3, Sharkey, Gabby, PTCL, 2:37.57.

4, Weldon, Abbey, PTCL, 2:44.20.

5, St. Leger, Kate, PTCL, 2:58.52.

6, Sauerwein, Ariana, OHA, 3:08.08.

Boys 200 Yard IM Varsity

1, Culver, Peyton, PTCL, 2:30.25.

2, Dombrowsky, Elijah, OHA, 2:33.22.

--, Hess, Zach, OHA, DQ.

Girls 50 Yard Freestyle Varsity

1, Mizelle, Abbie, OHA, 26.66.

2, Shaw, Lauren, PTCL, 26.72.

3, Blunt, Mikenzie, OHA, 27.65.

4, Blunt, Bailey, OHA, 27.85.

5, Kessler, Elena, PTCL, 27.96.

6, Snyder, Analisa, PTCL, 30.22.

Boys 50 Yard Freestyle Varsity

1, Kessler, Jack, PTCL, 23.24.

2, Heintz, Caleb, OHA, 25.04.

3, Chovanec, Thomas, OHA, 25.83.

4, Babcock, Andrew, PTCL, 30.13.

5, Nickle, Jasper, PTCL, 30.23.

Girls 1 mtr Diving Varsity

1, Pluto, Kenzie, PTCL, 199.15.

2, Schultz, Alaina, PTCL, 175.20.

3, Moore, Hannah, PTCL, 134.45.

4, Sines, Cidney, OHA, 110.50.

--, Chafee, Caitlin, PTCL, X100.00.

Boys 1 mtr Diving Varsity

1, Keville, Thomas, PTCL, 161.80.

Girls 100 Yard Butterfly Varsity

1, Blunt, Bailey, OHA, 1:08.74.

2, Sharkey, Gabby, PTCL, 1:14.86.

3, Weldon, Abbey, PTCL, 1:15.21.

4, Spangler, Recie, OHA, 1:17.86.

5, Reineck, Rachel, PTCL, 1:23.49.

6, Mizelle, Gabby, OHA, 1:35.28.

Boys 100 Yard Butterfly Varsity

1, Barr, Zach, PTCL, 57.85.

2, Wagner, Blaine, OHA, 1:06.80.

3, Chovanec, Thomas, OHA, 1:11.99.

4, Gschwind, Xavier, OHA, 1:36.94.

Girls 100 Yard Freestyle Varsity

1, Shaw, Lauren, PTCL, 58.36.

2, Mizelle, Abbie, OHA, 58.73.

3, Kessler, Elena, PTCL, 1:02.41.

4, Diaz, Brittany, PTCL, 1:03.44.

5, Blunt, Mikenzie, OHA, 1:03.98.

6, Sievert, Hope, OHA, 1:22.94.

Boys 100 Yard Freestyle Varsity

1, Kessler, Jack, PTCL, 51.85.

2, Price, Zach, OHA, 52.12.

3, Greggila, Lucas, OHA, 1:02.37.

4, Damschen, Riley, PTCL, 1:06.92.

5, Nickle, Jasper, PTCL, 1:10.15.

Girls 500 Yard Freestyle Varsity

1, Byington, Taylor, OHA, 5:35.99.

2, Barr, Bryanna, PTCL, 5:45.50.

3, Simpson, Rachel, PTCL, 6:23.63.

4, Chovanec, Sarah, OHA, 6:42.58.

5, St. Leger, Kate, PTCL, 6:53.32.

6, Ozanski, Tiffany, OHA, 7:24.69.

Boys 500 Yard Freestyle Varsity

1, Heintz, Caleb, OHA, 5:59.06.

2, Heintz, Griffin, OHA, 6:12.35.

3, Kennedy, Jackson, PTCL, 6:17.64.

4, Fletcher, Konnor, OHA, 6:17.93.

Girls 200 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Oak Harbor High School 'A' (Mizelle, Abbie SR, Blunt, Bailey FR, Blunt, Mikenzie SR, Byington, Taylor SR), 1:47.73.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Bryanna SO, Diaz, Brittany SR, Sharkey, Gabby JR, Shaw, Lauren JR), 1:49.44.

3, Port Clinton High School 'B' (Weldon, Abbey SR, Gottron, Natalie SR, Simpson, Rachel JR, Kessler, Elena FR), 1:54.41.

4, Port Clinton High School 'C' (Witte, Hannah FR, Hines, Zoe FR, Zeitzheim, Emma SO, Gerwin, Maddy JR), x2:10.50.

5, Oak Harbor High School 'B' (Sievert, Hope FR, Sines, Cidney FR, Delahamaide, Haley SO, Mizelle, Gabby JR), 2:21.71.

Boys 200 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Oak Harbor High School 'A' (Hess, Zach SR, Chovanec, Thomas FR, Heintz, Caleb FR, Price, Zach SR), 1:40.66.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Zach SR, Culver, Peyton SO, Carpenter, Jack SO, Kessler, Jack JR), 1:41.00.

3, Port Clinton High School 'B' (Kennedy, Jackson SO, Damschen, Riley SO, Nickle, Jasper FR, Babcock, Andrew SO), 2:00.08.

4, Oak Harbor High School 'B' (Fletcher, Konnor SR, Dombrowsky, Elijah SR, Heintz, Griffin FR, Gschwind, Xavier SO), 2:00.95.

Girls 100 Yard Backstroke Varsity

1, Druyor, Erin, OHA, 1:07.98.

2, Diaz, Brittany, PTCL, 1:13.40.

3, Chovanec, Sarah, OHA, 1:14.41.

4, Sines, Cidney, OHA, 1:23.56.

5, Hines, Zoe, PTCL, 1:24.67.

6, Recker, Madi, PTCL, 1:25.14.

Boys 100 Yard Backstroke Varsity

1, Barr, Zach, PTCL, 1:01.99.

2, Hess, Zach, OHA, 1:05.40.

3, Greggila, Lucas, OHA, 1:09.86.

4, Gschwind, Xavier, OHA, 1:43.79.

Girls 100 Yard Breaststroke Varsity

1, Priesman, Paige, OHA, 1:15.53.

2, Gottron, Natalie, PTCL, 1:24.35.

3, Weiss, Macy, PTCL, 1:28.00.

4, Sauerwein, Ariana, OHA, 1:29.70.

5, Zeitzheim, Emma, PTCL, 1:33.27.

6, Sievert, Hope, OHA, 1:35.31.

Boys 100 Yard Breaststroke Varsity

1, Dombrowsky, Elijah, OHA, 1:17.31.

2, Carpenter, Jack, PTCL, 1:20.63.

3, Heintz, Griffin, OHA, 1:30.96.

Girls 400 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Oak Harbor High School 'A' (Mizelle, Abbie SR, Druyor, Erin FR, Priesman, Paige SR, Byington, Taylor SR), 3:59.50.

2, Port Clinton High School 'A' (Barr, Bryanna SO, Diaz, Brittany SR, Kessler, Elena FR, Shaw, Lauren JR), 4:07.13.

3, Port Clinton High School 'B' (Weldon, Abbey SR, Simpson, Rachel JR, Sharkey, Gabby JR, Gottron, Natalie SR), 4:22.03.

4, Oak Harbor High School 'B' (Chovanec, Sarah JR, Ozanski, Tiffany FR, Sauerwein, Ariana SR, Spangler, Recie JR), 4:41.64.

5, Port Clinton High School 'C' (Fick, Marisol SO, Fillmore, Isabella SO, Dickman, Allison FR, Zgodzinski, Zoe SO), x5:11.32.

Boys 400 Yard Freestyle Relay Varsity

1, Port Clinton High School 'A' (Culver, Peyton SO, Carpenter, Jack SO, Damschen, Riley SO, Kennedy, Jackson SO), 4:12.33.

2, Oak Harbor High School 'A' (Greggila, Lucas SR, Wagner, Blaine SO, Chovanec, Thomas FR, Gschwind, Xavier SO), 4:19.02.

Girls 50 Yard Freestyle Junior Varsity

1, Mizelle, Gabby, OHA, 33.93.

2, Delahamaide, Haley, OHA, 34.26.

3, Brags, Stacey, PTCL, 37.26.

4, Bloemer, Lillee, OHA, 37.44.

5, Nissen, Faith, OHA, x39.16.

6, Dickman, Allison, PTCL, 41.17.

7, Gilleland, Leslee, PTCL, 45.24.

--, Zgodzinski, Zoe, PTCL, DQ.

Girls 100 Yard Freestyle Junior Varsity

1, Reineck, Emily, PTCL, 1:13.46.

2, Delahamaide, Haley, OHA, 1:25.33.

3, Nissen, Faith, OHA, 1:28.46.

4, Brags, Stacey, PTCL, 1:29.22.

5, Bloemer, Lillee, OHA, 1:29.60.

6, Gilleland, Leslee, PTCL, 1:39.87.