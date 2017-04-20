Danbury High School Honor Roll



Third nine weeks

Grade 9
High Honor Roll
Coy Belcher, Maddie Harris, Grace Hollenbeck, John Holzaepfel, Abigail Muhleman, Ian Mumford, Abby Redett

Honor Roll
Abby Cameron, Marissa Delp, Aidan Faulkner, Abi Frattaroli, Nolan Johnson, Tyler Murray, Everett Overmyer, Sydnee Perram, Kody Sieger, Annie Tibbels, Faith Trombley

Grade 10
High Honor Roll
Breanna Bonner, Nathan Borgio, Gretta Griesbach, Brooke Hoffman, Cassie Klaehn, Ben Strnad, Tug Tibbels, Lilly Turinsky

Honor Roll
Michael Boltz, Madison Dunlap, Aliviah Edwards, Saylor Evans, Vivian Fries, Ryan Gwin, Gilbert Marez, David Mesnard, Sam Perram, Kalee Rakosky, Hannah Rodriguez, Janessa Shortridge, Alexis Trick, Makenzie Wheeler

Grade 11
High Honor Roll
Sydney Bieberich, Brad Pruitt, Sarah Redett, Robin Skinner

Honor Roll
Haley Bickley, Noah Calton, Peyton Hallier, Brody Loeckel, Justin MacGillivray, Marie Mattingly, Keval Patel, Mariah Plummer, Enrique Portales, Bridget Sowers, Katie Todd, Cade Wilhite

Grade 12
Honor Roll
Mikahla Conrad, Ashley Kolhoff, Grady Mark, Kyle Mumford, Hunter White

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