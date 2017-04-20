Danbury High School Honor Roll
Third nine weeks
Grade 9
High Honor Roll
Coy Belcher, Maddie Harris, Grace Hollenbeck, John Holzaepfel, Abigail Muhleman, Ian Mumford, Abby Redett
Honor Roll
Abby Cameron, Marissa Delp, Aidan Faulkner, Abi Frattaroli, Nolan Johnson, Tyler Murray, Everett Overmyer, Sydnee Perram, Kody Sieger, Annie Tibbels, Faith Trombley
Grade 10
High Honor Roll
Breanna Bonner, Nathan Borgio, Gretta Griesbach, Brooke Hoffman, Cassie Klaehn, Ben Strnad, Tug Tibbels, Lilly Turinsky
Honor Roll
Michael Boltz, Madison Dunlap, Aliviah Edwards, Saylor Evans, Vivian Fries, Ryan Gwin, Gilbert Marez, David Mesnard, Sam Perram, Kalee Rakosky, Hannah Rodriguez, Janessa Shortridge, Alexis Trick, Makenzie Wheeler
Grade 11
High Honor Roll
Sydney Bieberich, Brad Pruitt, Sarah Redett, Robin Skinner
Honor Roll
Haley Bickley, Noah Calton, Peyton Hallier, Brody Loeckel, Justin MacGillivray, Marie Mattingly, Keval Patel, Mariah Plummer, Enrique Portales, Bridget Sowers, Katie Todd, Cade Wilhite
Grade 12
Honor Roll
Mikahla Conrad, Ashley Kolhoff, Grady Mark, Kyle Mumford, Hunter White
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