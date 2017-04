Danbury Middle School Honor Roll

Third nine weeks Grade 5 High Honor Roll Lia Brown*, Lily Dobrowolski, Ellie Fish*, Keileen Fullenkamp*, Michaela Harris, Emma Herbert*, Maria Maringer*, Job O’Day*, Maggie Thompson*, Rosemarie Todd Honor Roll Hannah Bickley, Gavin Clark, Tess Humphrey, Laurel Maltese, Jacob Minton-Lewis, Gordon Strnad, Kelly Uhinck, Presley Valenti, Braydon Wagner Merit Roll Nate Mahler, Mia Schenk

Grade 6



High Honor Roll

Sarah Collins*, Adrianna Cutcher*, Landon Dunlap*, Owen Frattaroli*, Jacob Mischler*, Joshua Mischler*, Brinkley Paul*, Natalie Rose*, Canna Stephens*, Kamil Stephens*, Lily Veverka*, Alexis Wunder*



Honor Roll

Olivia Dove, Kenzie Franks, Hayden Gough, Maverick Murray, Trenton Rigdon, Madyson Ritz, Josie Skinner, Mickey Stanley, Aspen White



Merit Roll

Alia Christiansen, Guy Maltese, Faith Shortridge



Grade 7



High Honor Roll

Isabelle Bieberich, Grace Biro, Grayson Clark*, Danny Harris*, Emma Holzaepfel*, Gabrielle Maringer*,

Cade McCarthy, Connor McCarthy, Maddie Mesnard*, Bradley Murray*, Hemy Parker*, Riley Steinbrick,

Ryann Steinbrick, Robbie Tyson*



Honor Roll

Austin Bell, Gillian Borgio, Andrea Carico, Wyatt Caskey, Zavier Manning, Shanamarie Richard, D J Webster, Andy Zelms



Merit Roll

Caia Bevan, Zach Bickley, Matthew Distel, Jacob Dress, Christopher Orosco, Draike Plummer, Will Stephenson



Grade 8



High Honor Roll

Kaden Conrad*, Roy Cramer*, Nate Frattaroli*, Alyssa Rodriguez*, Macey Wilhite, Mia Wise, Brandon Wunder*



Honor Roll

Ginny Cameron, Hunter Caskey, Nikki Derrit, Aerion Gipson, Alayna Mahler, Zach Ranker, Cole Shortridge, Chase Stayancho, Caitlyn Wamsley, Abby Zelms



Merit Roll

Kristine Hutton, Will Tibbels, Olivia Valenti



*Denotes All A’s