Oak Harbor High School Honor Roll

Third Marking Period

Please note that College Credit Courses are only reported at semester and may alter list for eligibility when reported at semester.



High Academic Honor Roll - 4.0 G.P.A. or higher.

8th Grade: Trinity Anderson, Alexis Blank, Ella Dedes, Kerrigan Ernsberger, Shaina Grodi, Emily Haar, Aiden Hall, Delaney Hayes, Troy Jensen, Grace Johnson, Emma Martin, Ryleigh Michael, Samantha Michael, Jessica Murphy, Abigail Pollauf, Ryan Ridener, Alexandra Rohloff, Sarah Sarnes, Riley Scherf, Hailey Schiets, Kelsey Schling, Cally Sebastian, Lauren St.Clair, Trinity Varga, Tyler Wadsworth, Alyssa White, Nicholas Wirkner

9th Grade: Bailey Blunt, Erin Callahan, Katelyn Farmer, Joel Fleming, Griffin Heintz, Chance Milledge, Jordan Millinger, Mohammed Natsheh, Tiffany Ozanski, Maxwell Puckett, Clayton Schulte, Samantha Tallman

10th Grade: Daniel Bollin, Celia DeTray, Abigail Gregg, Xavier Gschwind, Ronni Hartlage, Addison Hasselbach, Maci Hogg, Tad Jensen, Emily Jess, Franck Johnson, Samuel Lattea, Nicholas Pfeiffer, Chelsea Rathbun, Abbey Scherf, Mackenzie Sigurdson, Kennedee Weirich, Anna Zeitzheim

11th Grade: Taylor Beard, Sarah Chovanec, Abigail David, Anna Dedes, Abigail Dornbusch, Molly Dresser, Oscar Garcia, Jr., Chelsea Heaps, Brooke Hensley, McKenzie Huntebrinker, Rachel Rayburn, Rhiannon Reaper, Samantha Sarnes, Abby Schwaderer

12th Grade: Levi Atwater, Mackenzie Auger, Emma Bergman, Brent Bostater, Tyler Bowlick, Abbigale Crouch, Paige Crouch, Shannah Dobbelare, Jordan Dukeshire, Taylor Dunn, Lydia DuPont, Cy Franck, Laura Genzman, Lucas Greggila, Tara Huffman, Sierrah Ireland, Dante Kirsch, Chloe Kouts, Marykayla Lawrence, KeeganLeveck, Jesse Oestreich, Holden Pelz, Noelle Petersen, Nathan Poiry, Alannah Pond, Kennedy Preston, Madison Rathbun, Barbara Redfern, Kelsey Schimming, Darby Sherman, Austin Tallman, Erika Warnke, Alexa Weis, Nicole White, Katelyn Wirkner