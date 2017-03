Port Clinton High School announces Honor Rolls

Port Clinton High School announces the honor rolls for the third grading period of the 2016 -17 school year.

Principals’ List:

Grade 12: Joseph Brenner,Keegan Chapman, Hailey Cotton, Morgan Dominguez, Devin Feuhrer, Trevor Frias, Victoria Glaze, Natalie Gottron, Courtney Koebel, Ella Miller, Rachel Reineck, Melanie Rhoda, Hannah Roberts, Nicholas Schmitz, Breeyana Wells, Madison White, Brendan Zeitzheim.

Grade 11: Gabrielle Buhay, Emma Eickert, Madelynn Gerwin, Erin Hiller, Blake Kelly, Alexander Koskela, Delayna Laurel, Nicholas Mainous, Hannah Mallory, Ryan McDougall, Madeline Recker, Max Rumbarger, Lauren Shaw, Lauren Steyer, Paige Steyer, John Young.

Grade 10: Gabriel Armendariz, Allison Batterton, Max Brenner, Andrew Fillmore, Jayson Miller, Lucas Patrick, Madison Reed, Niki Tipton, Madison Vargas, Madyson Webb, Alexis Yoh, Emma Zeitzheim.

Grade 9: Logan Appleman, Michael Baxter, Olivia Carnicom, Caitlin Chafee, Kyle Coleman, Michaela Ferrell, Brooke Gibbons, Connor Gillum, Grace Heilmann, Avery Hines, Elena Kessler, Mandi Koehl, Mattison Koskela, Cooper Kowal, Cara Linn, Omar Lucero, Zayne Manning, Jaxon Martinez, Mason McDougall, Hannah Moore, Hannah Paeth, Aliyah Phillabaum, Kaylee Phillips, Alanna Read, Sierra Robinette, Madelynne Schurdell, William Seegard, Kathleen Smith, Dylan Smothers, Cooper Stine, Zachary Weldon.