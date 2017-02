Oak Harbor High School honor roll

The Oak Harbor High School has released the honor roll names for the second quarter marking period:



High Academic Honor Roll - 4.0 G.P.A. or higher



8th Grade: Logan Ager, Alexis Blank, Gerald Craddock, Shaina Grodi, Emily Haar, Maxwell Hallett-Szymanski, Delaney Hayes, Brennen Ish, Levi Jacobs, Grace Johnson, Emma Martin, Madison McKitrick, Ryleigh Michael, Samantha Michael, Abigail Pollauf, Ryan Ridener, Alexandra Rohloff, Sarah Sarnes, Leah Sarty, Riley Scherf, Hailey Schiets, Kelsey Schling, Cally Sebastian, Kagen Vargas. Tyler Wadsworth

9th Grade: Bailey Blunt, Erin Callahan, Katelyn Farmer, Griffin Heintz, Brianna Marinis, Mohammed Natsheh, Hailey Olson, Tiffany Ozanski, Maxwell Puckett, Clayton Schulte, Hope Sievert, Samantha Tallman