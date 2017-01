Port Clinton High School announces Honor Rolls

Port Clinton High School announces the honor rolls for the second grading period for the 2016-17 school year.



Principals List



Grade 12: Joseph Brenner, Morgan Dominguez, Trevor Frias, Natalie Gottron, Jacob Koch, Courtney Koebel, Logan Martinez, Donte McClure, Amelia Morrow, Hannah Roberts, Breeyana Wells, Brendan Zeitzheim.



Grade 11: Hailey Ball, Gabrielle Buhay, Emma Eickert, Madelynn Gerwin, Erin Hiller, Merissa Jagucki, Blake Kelly, Delayna Laurel, Kirsten Lorge, Nicholas Mainous, Hannah Mallory, Madeline Recker, Max Rumbarger, Lauren Shaw, Lauren Steyer, Paige Steyer, Macy Weiss, Morgan Wojciechowski, John Young.