Community calendar Apr. 27-May 3

Trivia League with DJ EJ When: 7-9 p.m. Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Adult Coloring When: 6 p.m. Where: Oak Harbor Public Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Annual meeting of the Marblehead Peninsula Library Committee When: 7 p.m. Where: St. Joseph Ministry Center, Barclay St., Marblehead

Ty Herndon

When: 8 p.m.

Where: The Listening Room in OurGuest Inn and Suites, 220 E. Perry St., Port Clinton

Cost: $39 plus two drink minimum

Apr. 28-30

Catawba Island Boat Show

When: Friday 12-6 p.m., Saturday 10 a.m.-6 p.m., Sunday 11 a.m.-5 p.m.

Where: Catawba Island Club, 4235 E. Beachclub Rd., Port Clinton

Apr. 28-29

Shake 3X

When: 9 p.m.

Where: Round House Bar, 228 Delaware Ave., Put-in-Bay

Jamison Charles

When: 8 p.m.

Where: Mojito Bay Tiki Bar, Mojito Bay, 389 Catawba Ave., Put-in-Bay

Friday, Apr. 28

Karaoke with David Trent

When: 9:30 p.m.-1:30 p.m.

Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Saturday, Apr. 29

Ottawa County Family Fun Fair

When: 10 a.m.-1 p.m.

Where: Bataan Memorial Elementary School, 525 W. Sixth St., Port Clinton

Afternoon Blue Goose Bus Tour

When: 1-4 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Draft Day 5k

When: 9:45 a.m.

Where: DeRivera Park, Put-in-Bay

Cost: $25

Mad Dog Adams

When: 2-6 p.m.

Where: Round House Bar, 228 Delaware Ave., Put-in-Bay

Jamison Charles

When: 2 p.m.

Where: Mojito Bay Tiki Bar, 389 Catawba Ave., Put-in-Bay

Faction

When: 9:30 p.m.

Where: Mr. Ed’s Bar and Grille, 225 W. Lakeshore Dr., Port Clinton

Colin Dussault

When: 8:30-11:30 p.m.

Where: Mon Ami Restaurant and Historic Winery, 3845 E. Wine Cellar Rd., Port Clinton

Half Naked Monkeys

When: 7:30 p.m.

Where: Crow’s Nest Restaurant, 2170 N. Buck Rd., Marblehead

Sunday, Apr. 30

16th annual chicken BBQ

When: 11 a.m.-2 p.m.

Where: Veteran’s Memorial Park shelter house, Oak Harbor

Cops and Bobbers

When: 12-2 p.m.

Where: Portside Marina, 114 W. Lakeshore Dr., Kelleys Island

Roosters Car Wash

When: 12-4 p.m.

Where: Kelleys Island Police Department, 122 Division St., Kelleys Island

Hey Good Lookin: A Healthy Approach to Body Image

When: 6 p.m.

Where: Lifetree Café, Trinity United Methodist Church, 135 Adams St., Port Clinton

Paul Franks

When: 9 p.m.

Where: Round House Bar, 228 Delaware Ave., Put-in-Bay

Classic Trendz

When: 2-6 p.m.

Where: Mon Ami Restaurant and Historic Winery, 3845 E. Wine Cellar Rd., Port Clinton

Mad Dog Adams

When: 2 p.m.

Where: Crow’s Nest Restaurant, 2170 N. Buck Rd., Marblehead

Jonnie Rodriguez

When: 6-9 p.m.

Where: Canoe Club Wine Bar, 5831 E. Harbor Rd., Marblehead

Monday, May 1

Tales for Toddlers

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Tuesday, May 2

Multiple Sclerosis Support Group

When: 6:30 p.m.

Where: Conference Center, Magruder Hospital, 615 Fulton St., Port Clinton

Euchre

When: 6 p.m.

Where: Oak Harbor Public Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Wednesday, May 3

Babies and Books

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Coffee with the Editor

When: 9 a.m.

Where: Rosie’s, 117 Madison St., Port Clinton

Magruder VIP On the Go Presentation on Hawaii Trip

When: 6 p.m.

Where: Conference Center, Magruder Hospital, 615 Fulton St., Port Clinton

Jazz Night

When: 7-10 p.m.

Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton