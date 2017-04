Community calendar Apr. 20-26

Twilight Bus Tours When: 6-9 p.m. Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Eagle Tour When: 9 a.m.-12 p.m. and 12:30-3:30 p.m. Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Trivia League with DJ EJ When: 7-9 p.m. Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Movies at the Library: Fences

When: 7-9 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Karaoke with David Trent

When: 9:30 p.m.-1:30 a.m.

Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Saturday, Apr. 22

Step into spring with the Marblehead Merchants Group

What: Lion’s Club pancake breakfast, car show in village parking lot

Where: Village parking lot, Main St., Marblehead

Adopt-a-Beach

When: 9:30-11:30 a.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Tricky Dick

When: 9 p.m.

Where: Round House Bar, 228 Delaware Ave., Put-in-Bay

Eric Sowers Band

When: 9:30 p.m.

Where: Mr. Ed’s Bar and Grille, 225 W. Lakeshore Dr., Port Clinton

Sunday, Apr. 23

Whiskey Light celebration

When: 2 p.m.

Where: Round House Bar, 228 Delaware Ave., Put-in-Bay

Eagle Tour

When: 9 a.m.-12 p.m. and 12:30-3:30 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

David Lester

When: 6-9 p.m.

Where: Canoe Club Wine Bar, 5831 E. Harbor Rd., Marblehead

Monday, Apr. 24

Tales for Toddlers

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Ancestry 101 with Connie

When: 6-8 p.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Tuesday, Apr. 25

Euchre Game Night

When: 5:30-8 p.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Wednesday, Apr. 26

Babies and Books

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Yarns and Needles Club

When: 5-7:30 p.m.

Where: Ida Rupp Library, 310 Madison St., Port Clinton

Jazz Night with Mike Lorentz Trio

When: 7-10 p.m.

Where Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton