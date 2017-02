Community calendar Feb. 23-28

Adult Coloring Night When: 6-7 p.m. Where: Oak harbor Public Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Trivia League with DJ EJ When: 7-9 p.m. Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Marksmanship Nights

When: 5-8:30 p.m.

Where: Camp Perry CMP Competition Center, 1000 Lawrence Dr., Port Clinton

Cost: $5 adult, $2 high school student

Feb. 24-26

Farce of Nature

When: Friday-Saturday 8 p.m., Sunday 2 p.m.

Where: Genoa Civic Theatre, 509 ½ Main St., Genoa

Friday, Feb. 24

Tim Blake & Michelle

When: 7-11 p.m.

Where: Bell Mell Tavern, 307 Fulton St., Port Clinton

Karaoke with David Trent

When: 9:30 p.m.-1:30 a.m.

Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Tween Time

When: 3:15-4:15 p.m.

Where: Oak Harbor Public Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Saturday, Feb. 25

Burning Snowman Festival

When: 12-8 p.m.

Where: Dock’s Beach House & Mr. Ed’s, 252 W. Lakeshore Dr., Port Clinton

Info: Facebook.com/burningsnowmanfest

Keith Anderson

When: 8 p.m.

Where: The Listening Room in OurGuest Inn & Suites, 220 E. Perry St., Port Clinton

Cost: $25 per person plus two drink minimum

Kismet

When: 7:30 p.m.

Where: Crow’s Nest, 2170 N. Buck Rd., Marblehead

Sweets and Coffee

When: 10 a.m.-12 p.m.

Where: Erie Islands Library, 281 Concord Rd., Put-in-Bay

Nurture Nature Day

When: 1-3:30 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Archery Classes

Where: Oak Harbor Conservation Club, 975 S. Gordon Rd., Oak Harbor

Info: Preregistration is required 419-559-8823

Sunday, Feb. 26

Paul Franks

When: 6-9 p.m.

Where: Canoe Club Wine Bar, 5831 E. Harbor Rd., Marblehead

Lifetree Café

When: 6 p.m.

Where: Trinity United Methodist Church, 135 Adams St., Port Clinton

Monday, Feb. 27

Maker Monday

When: 4:30-8 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Ancestry 101 with Connie

When: 6-8 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Tuesday, Feb. 28

Euchre Game Night

When: 5:30-8 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

