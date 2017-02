Community calendar Feb. 2-8

Steve Brownell When: 7:30-10:30 p.m. Where: Bell Mell Tavern, 307 Fulton St., Port Clinton

Marksmanship Nights When: 5-8:30 p.m. Where: Camp Perry CMP Competition Center, 1000 Lawrence Dr., Port Clinton Cost: $5 adult, $2 high school students

Trivia League with DJ EJ When: 7-9 p.m. Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Karaoke with David Trent

When: 9:30 p.m.-1:30 a.m.

Where: Slater’s Madison Street Pub, 111 Madison St., Port Clinton

Michael McDermott

When: 8 p.m.

Where: The Listening Room in OurGuest Inn and Suites, 220 E. Perry St., Port Clinton

Cost: $12 per person and a two drink minimum

Saturday, Feb. 4

Carlyle Smith

When: 7:30 p.m.

Where: Crow’s Nest, 2170 N. Buck Rd., Marblehead

Archery Classes

Where: Oak Harbor Conservation Club, 975 S. Gordon Rd., Oak Harbor

Info: Preregistration required, 419-559-8823, ohcc.us

Nature Tots

When: 10:30-11:30 a.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Info: Reservations required 419-898-0014

Swampers

When: 1-2:30 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Info: Registration required 419-898-0014

Sweets and Coffee

When: 10 a.m.-12 p.m.

Where: Erie Islands Library, 281 Concord St., Put-in-Bay

Sunday, Feb. 5

Dolinar

When: 6-9 p.m.

Where: Canoe Club Wine Bar, 5831 E. Harbor Rd., Marblehead

Afternoon Blue Goose Bus Tour

When: 1-3:30 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Info: Reservations required 419-898-0014

Life Tree Café

When: 6 p.m.

Where: Trinity United Methodist Church, 135 Adams St., Port Clinton

Monday, Feb. 6

Craft Mondays

When: 4:30-8 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Tales for Toddlers: story time and crafts

When: 6 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Feb. 7-Mar. 14

America’s Boating Course

When: Tuesday, 6-8:30 p.m.

Where: Firelands Presbyterian Church, 2626 E. Harbor Rd., Port Clinton

Cost: $28

Info: To register call 419-797-9717

Tuesday, Feb. 7

Flashback 3: Senior Night

When: 5:30-8:30 p.m.

Where: Crow’s Nest, 2170 N. Buck Rd., Marblehead

Marksmanship Nights

When: 5-8:30 p.m.

Where: Camp Perry CMP Competition Center, 1000 Lawrence Dr., Port Clinton

Cost: $5 adult, $2 high school students

Wednesday, Feb. 8

Babies and Books

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton