Community calendar Jan. 19-25

Movie Night When: 5 p.m. Where: Erie Islands Library, 281 Concord St., Put-in-Bay

Teen Game Day When: 3-5 p.m. Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Marksmanship Nights When: 5-8:30 p.m. Where: Camp Perry CMP Competition Center, 1000 Lawrence Dr., Port Clinton Cost: $5 adult, $2 high school students

Jan. 20-22

Looking

What: Mature audiences only

When: Friday-Saturday 8 p.m., Sunday 2 p.m.

Where: Playmakers Civic Theatre, 604 W. Sixth St., Port Clinton

Friday, Jan. 20

American Red Cross Blood Drive

When: 10:30 a.m.-4:30 p.m.

Where: Magruder Hospital Conference Center, 615 Fulton St., Port Clinton

Movies at the Library: Florence Foster Jenkins

When: 7 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Come out of the cold: STEM, Legos and games

When: 3:15 p.m.

Where: Oak Harbor Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Corduroy Road

When: 7-11 p.m.

Where: Bell Mell Tavern, 307 Fulton St., Port Clinton

Saturday, Jan. 21

Archery Classes

Where: Oak Harbor Conservation Club, 975 S. Gordon Rd., Oak Harbor

Info: Pre-registration required 419-559-8823

Sweets and Coffee

When: 10 a.m.-12 p.m.

Where: Erie Islands Library, 281 Concord St., Put-in-Bay

Chris Cavanaugh

When: 8 p.m.

Where: The Listening Room in OurGuest Inn and Suites, 220 E. Perry St., Port Clinton

Cost: $10 per person plus two drink minimum

Sunday, Jan. 22

Tour Ottawa Wildlife Drive

When: Sunrise-sunset

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Life Tree Café

When: 6 p.m.

Where: Trinity United Methodist Church, 135 Adams St., Port Clinton

Monday, Jan. 23

Tales for Toddlers

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Adult Coloring Night

When: 6-7 p.m.

Where: Oak Harbor Library, 147 W. Main St., Oak Harbor

Ancestry 101 with Connie

When: 6-8 p.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Playdate at Erie Islands Library

When: 10:30-11 a.m.

Where: Erie Islands Library, 281 Concord St., Put-in-Bay

Tuesday, Jan. 24

Game Night: Heads Up

When: 4:30 p.m.

Where: Erie Islands Library, 281 Concord St., Put-in-Bay

Marksmanship Nights

When: 5-8:30 p.m.

Where: Camp Perry CMP Competition Center, 1000 Lawrence Dr., Port Clinton

Cost: $5 adult, $2 high school students

Wednesday, Jan. 25

Eagle Tour

When: 9 a.m.-12 p.m. and 12:30-3:30 p.m.

Where: Ottawa National Wildlife Refuge, 14000 W SR 2, Oak Harbor

Babies and Books

When: 10:30 a.m.

Where: Ida Rupp Public Library, 310 Madison St., Port Clinton

Story time with Miss Brenda

When: 11:30 a.m.-12 p.m.

Where: Oak Harbor Library, 147 W. Main St., Oak Harbor